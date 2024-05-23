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Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), №1 - Запорожье (106372) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -21,00 грн
206,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -47,00 грн
206,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
253,00
Экономия: -47,00 грн
206,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (3)
253,00
Экономия: -47,00 грн
206,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -33,00 грн
208,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -33,00 грн
208,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -33,00 грн
208,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -47,00 грн
206,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
231,00
Экономия: -34,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (2)
217,00
Экономия: -20,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -37,00 грн
216,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (1)
293,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (1)
292,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
177,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
294,79 грн