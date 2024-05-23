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Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), №1 - Одесса (106372) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
294,89 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
294,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -37,00 грн
216,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
291,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
294,63 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -36,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (2)
217,00
Экономия: -20,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
231,00
Экономия: -34,00 грн
197,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
294,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
292,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
292,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
294,52 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн