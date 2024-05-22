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Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), №1 - Львов (106372) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
212,55 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -11,00 грн
216,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
293,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
295,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
295,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
294,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Корец, ул. Киевская, 49
Всего: упаковка (2)
293,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
294,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
292,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
294,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Домбровского, 25-А
Всего: упаковка (1)
292,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 31
Всего: упаковка (2)
293,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
295,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 25-А
Всего: упаковка (1)
292,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 53
Всего: упаковка (1)
294,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
294,78 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
292,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
292,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
291,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
292,33 грн