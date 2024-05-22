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Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), №1 - Киев (106372) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
292,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
295,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
292,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
292,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
292,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75/2
Всего: упаковка (1)
291,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
294,78 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
295,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 53
Всего: упаковка (1)
294,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 25-А
Всего: упаковка (1)
292,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 31
Всего: упаковка (2)
293,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
292,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
Всего: упаковка (1)
291,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
293,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
292,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Домбровского, 25-А
Всего: упаковка (1)
292,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
294,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
291,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
292,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
294,52 грн