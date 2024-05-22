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Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), №1 - Харьков (106372) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
293,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
295,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
291,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
295,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
295,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
295,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
293,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
294,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
291,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
292,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Славы, 3
Всего: упаковка (1)
294,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Всего: упаковка (1)
295,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
291,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Велозаводская, 38-А
Всего: упаковка (1)
291,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 41
Всего: упаковка (1)
293,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
293,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 38
Всего: упаковка (1)
294,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
Всего: упаковка (1)
294,56 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
293,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:30
Буды, ул. Железнодорожная, 18
Всего: упаковка (1)
295,34 грн