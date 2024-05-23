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Бандаж для голеностопного сустава размер 1 эластичный (410), №1 - Запорожье (106370) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
217,00
Экономия: -18,00 грн
199,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -42,00 грн
199,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -28,00 грн
201,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -28,00 грн
201,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -28,00 грн
201,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
293,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -17,00 грн
188,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
294,99 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
221,00
Экономия: -18,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн