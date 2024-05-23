Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж для голеностопного суставаЦены в аптеках

Бандаж для голеностопного сустава размер 1 эластичный (410), №1 - Одесса (106370) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
295,47 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
293,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
292,44 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 62-Б
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -17,00 грн
188,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
294,99 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
221,00
Экономия: -18,00 грн
203,00 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -42,00 грн
199,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн