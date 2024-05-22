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Бандаж для голеностопного сустава размер 1 эластичный (410), №1 - Киев (106370) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
295,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 10/14
Всего: упаковка (1)
295,62 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
293,55 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
295,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
295,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
292,44 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
221,00
Экономия: -18,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 62-Б
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
294,99 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
227,00
Экономия: -30,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн