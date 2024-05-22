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Бандаж для голеностопного сустава размер 1 эластичный (410), №1 - Харьков (106370) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
292,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
293,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
295,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
293,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
292,90 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
294,65 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
294,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: упаковка (2)
294,48 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 13
Всего: упаковка (1)
294,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
295,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
293,22 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Мирноград, ул. Соборная, 19-А
Всего: упаковка (1)
294,23 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -30,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
221,00
Экономия: -18,00 грн
203,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -28,00 грн
201,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -28,00 грн
201,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -28,00 грн
201,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
217,00
Экономия: -18,00 грн
199,00 грн