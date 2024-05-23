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Бандаж для голеностопного сустава размер 3 эластичный (410), №1 - Одесса (106369) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
292,22 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
293,76 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
294,44 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Долинская, ул. Соборности Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
293,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
294,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -33,00 грн
216,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
294,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 62-Б
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -27,00 грн
181,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (2)
213,00
Экономия: -18,00 грн
195,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
294,13 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
224,00
Экономия: -29,00 грн
195,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
224,00
Экономия: -29,00 грн
195,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
294,02 грн