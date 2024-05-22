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Бандаж для голеностопного сустава размер 3 эластичный (410), №1 - Киев (106369) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
293,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
293,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
294,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
293,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
292,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
293,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75/2
Всего: упаковка (1)
292,16 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
196,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 31
Всего: упаковка (1)
293,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
294,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
292,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
294,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корец, ул. Киевская, 49
Всего: упаковка (1)
295,69 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
294,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (1)
295,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
294,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (2)
294,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
292,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
293,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Волынской дивизии, 1
Всего: упаковка (1)
292,40 грн