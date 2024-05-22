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Бандаж для голеностопного сустава размер 3 эластичный (410), №1 - Харьков (106369) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
294,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
292,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
293,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
292,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
292,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
292,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
294,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
294,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
294,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (1)
292,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
293,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, бульв. Жасминовый, 9
Всего: упаковка (1)
295,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
293,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 41
Всего: упаковка (1)
295,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 70-Д
Всего: упаковка (1)
295,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 38
Всего: упаковка (1)
293,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
Всего: упаковка (1)
294,58 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Покотиловка, ул. Независимости, 58
Всего: упаковка (1)
294,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
294,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
Всего: упаковка (1)
295,06 грн