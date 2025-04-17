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Аспиратор с вакуум контролем
Аспиратор с вакуум контролем
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Красилов, ул. Грушевского, 78/1
119.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Balton
21,90
Экономия при брони:
-1,00 грн
20,90
грн
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Здоровая семья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
197.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Balton
15,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Черновцы, просп. Независимости, 113
216.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Balton
16,10
грн
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Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
232.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Balton
16,50
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Balton
21,20
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Сторожинец, ул. Видиневского, 4-А
236.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Balton
16,80
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
258.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Balton
13,00
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Броды, ул. Золотая, 13
258.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Balton
20,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 29 мин
Броды, ул. Железнодорожная, 63-Б
258.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Balton
19,70
грн
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Ровно-медфарм
Закрыто
Открывается через 29 мин
Демидовка, ул. Мира, 26
262.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Balton
21,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 62
277.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Balton
22,95
Экономия при брони:
-4,35 грн
18,60
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Balton
20,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
279.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Balton
20,00
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Balton
20,10
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Balton
21,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Луцк, просп. Соборности, 20-В
280.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Balton
13,30
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 44 мин
Рожище, ул. Независимости, 11
296.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Balton
20,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Рожище, ул. Независимости, 1
296.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Balton
20,70
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается через 29 мин
Вараш, м-н Строителей, 19/1
299.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Balton
20,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 29 мин
Торчин, ул. Независимости, 57
301.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Balton
20,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
315.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Balton
20,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
325.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Balton
21,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Навроцкого, 23
327.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Balton
20,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
327.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПИРАЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Balton
15,30
грн
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