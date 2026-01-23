Одесса
О товаре
Цены
Катетер урологич. Нелатон женский
Катетер урологич. Нелатон женский
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
287.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
11,36
Экономия при брони:
-0,41 грн
10,95
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
361.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
9,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
365.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
8,20
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
368.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
36,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
370.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 8 210 мм №1
GALMED
8,50
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 17-В
372.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 8 210 мм №1
GALMED
8,50
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135/3
402.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
31,84
Экономия при брони:
-1,69 грн
30,15
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
431.1 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
28,53
Экономия при брони:
-6,83 грн
21,70
грн
Забронировать
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
441.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
9,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
442.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
8,20
грн
Забронировать
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 8 210 мм №1
GALMED
8,50
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
566.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
9,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
626.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
8,20
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
626.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
8,10
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
568.1 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню