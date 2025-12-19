Киев
Катетер урологич. Нелатон женский
Катетер урологич. Нелатон женский
Львив
(адрес не указан)
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
216.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
28,90
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
466.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 8 210 мм №1
GALMED
8,50
грн
Здоровая семья
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
466.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
9,00
грн
Витамин
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 28
474.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
8,20
грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135/3
531.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
32,32
Экономия при брони:
-2,17 грн
30,15
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 17-В
778.0 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 8 210 мм №1
GALMED
8,50
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
778.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
11,44
Экономия при брони:
-0,49 грн
10,95
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
835.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
9,00
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
852.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 8 210 мм №1
GALMED
8,50
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
872.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
9,00
грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
874.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" ЖЕНСКИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
