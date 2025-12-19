Киев
О товаре
Цены
Катетер урологич. Нелатон
Катетер урологич. Нелатон
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 8 400 мм №1
11,40
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135/3
78.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
33,71
Экономия при брони:
-2,27 грн
31,44
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 18
343.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
8,40
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
352.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 18 400 мм №1
9,40
грн
Забронировать
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 16 400 мм №1
11,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
406.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 18 400 мм №1
10,40
Экономия при брони:
-0,45 грн
9,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
444.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НЕЛАТОН KMN 4F №1
Balton
242,66
Экономия при брони:
-9,83 грн
232,83
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
444.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 14 400 мм №1
11,10
грн
Забронировать
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НЕЛАТОН KMN 5F №1
306,70
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
37,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
516.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
8,60
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню