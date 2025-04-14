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Вата мед. гигроск.
Вата мед. гигроск.
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
257.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
364.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
4,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
365.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
10,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
368.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
10,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
9,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
4,00
грн
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ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
10,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
369.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
4,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
371.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 100 г №1
Гемопласт-Полесье
15,79
Экономия при брони:
-0,57 грн
15,22
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Дунаевцы, ул. Соборная, 7/2
391.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/2
392.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
392.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
394.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Ярмолинцы, ул. Орловского, 2-А
416.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
422.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Казацкая, 54
425.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
426.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
427.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
427.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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