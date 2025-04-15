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Вата мед. гигроск.
Вата мед. гигроск.
Львов
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Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 12/76
120.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Купчинского, 1
121.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
172.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Круглосуточно
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
202.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
203.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Красилов, ул. Центральная, 40-А
213.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Ярмолинцы, ул. Орловского, 2-А
215.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 49
216.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
216.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
216.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
218.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
218.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
218.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
219.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Казацкая, 54
219.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
219.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
220.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 27
220.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
224.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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