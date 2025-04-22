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Вата мед. гигроск.
Вата мед. гигроск.
Киев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
217.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
239.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
247.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
249.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
250.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
254.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
265.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Красилов, ул. Центральная, 40-А
268.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
274.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
275.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
276.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
276.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
276.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Казацкая, 54
278.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
278.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
278.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
278.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
278.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 49
280.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Ярмолинцы, ул. Орловского, 2-А
299.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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