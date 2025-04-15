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Вата мед. гигроск.
Вата мед. гигроск.
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Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 100 г №1
Гемопласт-Полесье
15,79
Экономия при брони:
-0,57 грн
15,22
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
10,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
9,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
10,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
4,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
4,00
грн
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ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
10,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
4,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
198.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
202.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
9,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
537.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
546.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
570.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
583.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
586.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
590.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
590.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
591.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Казацкая, 54
591.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
591.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
592.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50 г №1
Гемопласт-Полесье
16,70
грн
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