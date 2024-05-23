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АСПИРАТОР "Слоник" детский, №1 - Запорожье (26569) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
46,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
46,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
46,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
46,97 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
28,62
Экономия: -3,74 грн
24,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
46,71 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (2)
46,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
46,99 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
17,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
46,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (1)
46,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (1)
46,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
46,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
Всего: упаковка (1)
16,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
Всего: упаковка (2)
46,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
46,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
47,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
46,88 грн