Киев
Зонд д/дренирования тонкого кишечника

Зонд д/дренирования тонкого кишечника

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Киев
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
638,91 грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
332.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
453,36 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
413.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
655,27 грн
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