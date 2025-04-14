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Зонд д/дренирования тонкого кишечника
Зонд д/дренирования тонкого кишечника
Харьков
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Доступно в 1 аптеках в Харьков
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
655,27
грн
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Закрыто
Открывается через 18 мин
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
77.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
453,36
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
414.1 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
638,91
грн
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