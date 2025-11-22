Киев
Катетер Бабочка

Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,76
Экономия при брони: -0,18 грн
3,58 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
4,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,51
Экономия при брони: -0,23 грн
3,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
4,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,76
Экономия при брони: -0,18 грн
3,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,74
Экономия при брони: -0,16 грн
3,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
3,60
Экономия при брони: -0,20 грн
3,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,71
Экономия при брони: -0,13 грн
3,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
3,60
Экономия при брони: -0,20 грн
3,40 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
3,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,71
Экономия при брони: -0,13 грн
3,58 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,79
Экономия при брони: -0,21 грн
3,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
3,60
Экономия при брони: -0,20 грн
3,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G25 №1
4,00 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
5,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,73
Экономия при брони: -0,15 грн
3,58 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
3,30 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
3,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
3,40 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
4,00 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
3,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,81
Экономия при брони: -0,23 грн
3,58 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ришельевская, 71
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G25 №1
4,00 грн
