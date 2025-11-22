Киев
О товаре
Цены
Катетер Бабочка
Катетер Бабочка
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 33 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,76
Экономия при брони:
-0,18 грн
3,58
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
4,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,51
Экономия при брони:
-0,23 грн
3,28
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
4,06
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,76
Экономия при брони:
-0,18 грн
3,58
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,74
Экономия при брони:
-0,16 грн
3,58
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
3,60
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,71
Экономия при брони:
-0,13 грн
3,58
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
3,60
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,40
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
3,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,71
Экономия при брони:
-0,13 грн
3,58
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,79
Экономия при брони:
-0,21 грн
3,58
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,96
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
3,60
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,40
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G25 №1
4,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
5,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,73
Экономия при брони:
-0,15 грн
3,58
грн
Забронировать
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
3,30
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
3,30
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G21 №1
Игар
3,40
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G25 №1
4,00
грн
Забронировать
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА торговой марки IGAR G23 №1
3,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
3,81
Экономия при брони:
-0,23 грн
3,58
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ришельевская, 71
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ "ВОЛЕС" ТИПА "БАБОЧКА" G25 №1
4,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню