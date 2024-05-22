БАХИЛЫ 2B пара 1.5 г полиэтиленовые, нестерильные, №1 - Харьков (734556) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 34 аптеках
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (102)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (129)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (344)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (105)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Аптека галатея
Подробнее
Всего: упаковка (170)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (65)
Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
Семейная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (58)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (33)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (62)
Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (9)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Семейная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (32)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (35)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (31)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (100)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (18)
Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (103)
Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (88)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (166)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Танкопия, 23