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БАХИЛЫ 2B, нестерильные пара 1.5 г полиэтиленовая, №1 - Запорожье (478018) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (71)
2,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (109)
2,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (61)
2,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (6)
1,04
Экономия: -0,10 грн
0,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (68)
2,50 грн
Подорожник
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (105)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (88)
2,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (37)
1,43
Экономия: -0,08 грн
1,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (260)
2,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (6)
1,39
Экономия: -0,08 грн
1,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (55)
2,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (44)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (22)
1,36
Экономия: -0,05 грн
1,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (79)
1,57
Экономия: -0,26 грн
1,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (39)
1,01
Экономия: -0,19 грн
0,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (38)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (3)
1,33
Экономия: -0,08 грн
1,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (59)
1,60
Экономия: -0,05 грн
1,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (175)
2,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (47)
2,50 грн