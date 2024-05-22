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БАХИЛЫ 2B, нестерильные пара 1.5 г полиэтиленовая, №1 - Львов (478018) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
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Всего: упаковка (170)
2,50 грн
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Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (48)
2,50 грн
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (75)
2,50 грн
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Львов, ул. Городоцкая, 82
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2,50 грн
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Львов, просп. Свободы, 49
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2,50 грн
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Львов, просп. Свободы, 49
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2,50 грн
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (61)
2,50 грн
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (118)
2,50 грн
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Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (28)
2,50 грн
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Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (81)
2,50 грн
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (101)
2,50 грн
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Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (154)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (188)
1,55
Экономия: -0,09 грн
1,46 грн
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Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (133)
2,50 грн
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Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (53)
2,50 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (127)
2,50 грн
Аптека бам
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Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (106)
2,50 грн
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Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (100)
2,50 грн
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Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (254)
2,50 грн
Подорожник
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Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (121)
2,50 грн