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БАХИЛЫ 2B, нестерильные пара 1.5 г полиэтиленовая, №1 - Харьков (478018) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (78)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (178)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (144)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (95)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (69)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (27)
1,67
Экономия: -0,06 грн
1,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (33)
1,54
Экономия: -0,15 грн
1,39 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (173)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (84)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (175)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (80)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (73)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (73)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (27)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (112)
2,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (100)
1,57
Экономия: -0,25 грн
1,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (149)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (134)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (96)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (94)
2,50 грн