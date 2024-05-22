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БАХИЛЫ пара 3 г полиэтиленовые, нестерильные, №50 - Львов (450189) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
87,80
Экономия: -11,06 грн
76,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (3)
72,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (2)
69,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (2)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
69,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1), пара (11)
95,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 55
Всего: упаковка (1)
72,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
Всего: упаковка (1)
69,14 грн