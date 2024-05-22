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БАНДАЖ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ размер 5 (99-109), №1 - Харьков (55767) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
330,00
Экономия: -82,98 грн
247,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
450,00
Экономия: -93,24 грн
356,76 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
366,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
403,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
366,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
366,60 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
361,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом