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БАНДАЖ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ размер 3 (82-87), №1 - Харьков (55765) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
345,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
330,00
Экономия: -82,98 грн
247,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 16:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
406,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
336,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
308,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
406,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
308,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (2)
369,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (3)
308,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
348,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 19-А
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
Всего: упаковка (1)
326,13 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
326,13 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бунина, 1
Всего: упаковка (1)
326,13 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, перек. Александровский / Жуковского Василия, 7/36
Всего: упаковка (1)
326,13 грн