Киев
О товаре
Цены
Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,92
Экономия при брони:
-1,17 грн
24,75
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,46
Экономия при брони:
-0,85 грн
20,61
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,27
Экономия при брони:
-1,02 грн
21,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 140-Б
183.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,65
Экономия при брони:
-2,06 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
31,99
Экономия при брони:
-1,84 грн
30,15
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,46
Экономия при брони:
-1,52 грн
23,94
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
252.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,03
Экономия при брони:
-1,13 грн
20,90
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-Б
262.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
8,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
31,98
Экономия при брони:
-1,53 грн
30,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
269.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,83
Экономия при брони:
-1,08 грн
27,75
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
288.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,36
Экономия при брони:
-0,83 грн
21,53
грн
Забронировать
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
303.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
8,50
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
304.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,82
Экономия при брони:
-1,51 грн
27,31
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
304.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,47
Экономия при брони:
-0,87 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Усова, 47/1
305.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,27
Экономия при брони:
-1,67 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
305.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,59
Экономия при брони:
-0,99 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 48
316.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,08
Экономия при брони:
-1,49 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
344.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,73
Экономия при брони:
-1,02 грн
21,71
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
360.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,97
Экономия при брони:
-1,39 грн
20,58
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
361.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,42
Экономия при брони:
-0,91 грн
20,51
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню