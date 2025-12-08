Киев
Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Доступно в 20 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,61
Экономия при брони:
-1,36 грн
21,25
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
105.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,96
Экономия при брони:
-1,21 грн
24,75
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
109.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,85
Экономия при брони:
-1,24 грн
20,61
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
24,68
Экономия при брони:
-1,10 грн
23,58
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
24,99
Экономия при брони:
-1,05 грн
23,94
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-Б
155.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
8,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
158.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
32,16
Экономия при брони:
-1,71 грн
30,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
162.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
23,70
Экономия при брони:
-1,23 грн
22,47
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
175.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,26
Экономия при брони:
-1,36 грн
20,90
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
193.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,84
Экономия при брони:
-1,44 грн
21,40
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
194.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,62
Экономия при брони:
-1,02 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Никополь, ул. Усова, 47/1
195.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,96
Экономия при брони:
-1,36 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
195.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
27,60
грн
Забронировать
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется через 15 мин
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
210.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
8,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
249.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,50
Экономия при брони:
-0,92 грн
20,58
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
250.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,98
Экономия при брони:
-1,45 грн
21,53
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,88
Экономия при брони:
-1,37 грн
20,51
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
250.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
24,04
Экономия при брони:
-0,82 грн
23,22
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
253.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
24,74
Экономия при брони:
-0,80 грн
23,94
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,50
Экономия при брони:
-0,75 грн
24,75
грн
Забронировать
