Киев
О товаре
Цены
Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 42 аптеках в Львив
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,74
Экономия при брони:
-0,84 грн
20,90
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
38,14
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
141.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,08
Экономия при брони:
-0,74 грн
21,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
161.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,76
Экономия при брони:
-1,50 грн
24,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
180.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,51
Экономия при брони:
-1,61 грн
23,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
184.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,06
Экономия при брони:
-1,10 грн
20,96
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
230.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,89
Экономия при брони:
-1,42 грн
21,47
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
423.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
20,49
Экономия при брони:
-0,93 грн
19,56
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
451.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
26,30
Экономия при брони:
-1,60 грн
24,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Червиновский, 2-В
464.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,11
Экономия при брони:
-1,51 грн
27,60
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
465.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
37,00
Экономия при брони:
-11,32 грн
25,68
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
465.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,03
Экономия при брони:
-1,49 грн
26,54
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
467.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
37,00
Экономия при брони:
-11,32 грн
25,68
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
473.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
40,00
Экономия при брони:
-12,02 грн
27,98
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
475.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,00
Экономия при брони:
-6,02 грн
27,98
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
488.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,73
Экономия при брони:
-1,74 грн
31,99
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
508.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,67
Экономия при брони:
-1,14 грн
21,53
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 48
538.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,05
Экономия при брони:
-1,46 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 140-Б
575.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,50
Экономия при брони:
-1,91 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
580.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,36
Экономия при брони:
-0,65 грн
21,71
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню