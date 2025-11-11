Киев
Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
37,00
Экономия при брони:
-11,32 грн
25,68
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,03
Экономия при брони:
-1,49 грн
26,54
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
5.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
40,00
Экономия при брони:
-12,02 грн
27,98
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
7.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,00
Экономия при брони:
-6,02 грн
27,98
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Киев, пер. Червиновский, 2-В
7.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,11
Экономия при брони:
-1,51 грн
27,60
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
9.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
37,00
Экономия при брони:
-11,32 грн
25,68
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
20.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,73
Экономия при брони:
-1,74 грн
31,99
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
33.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
26,30
Экономия при брони:
-1,60 грн
24,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Фастов, пл. Привокзальная, 19
58.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
20,49
Экономия при брони:
-0,93 грн
19,56
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 48
145.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,05
Экономия при брони:
-1,46 грн
31,59
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
155.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,67
Экономия при брони:
-1,14 грн
21,53
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
157.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,36
Экономия при брони:
-0,65 грн
21,71
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
249.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,09
Экономия при брони:
-1,19 грн
20,90
грн
Забронировать
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
272.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
8,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
303.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,51
Экономия при брони:
-1,61 грн
23,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
316.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
22,89
Экономия при брони:
-1,42 грн
21,47
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
346.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,08
Экономия при брони:
-1,33 грн
27,75
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
348.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
32,51
Экономия при брони:
-2,06 грн
30,45
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-Б
350.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
8,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Южный, 32
355.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
24,74
Экономия при брони:
-0,80 грн
23,94
грн
Забронировать
