Киев
О товаре
Цены
Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,18
Экономия при брони:
-1,74 грн
31,44
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,22
Экономия при брони:
-1,22 грн
24,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,15
Экономия при брони:
-1,55 грн
27,60
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
168.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,88
Экономия при брони:
-1,42 грн
27,46
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
184.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
27,46
Экономия при брони:
-1,14 грн
26,32
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
185.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,58
Экономия при брони:
-1,64 грн
23,94
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
185.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
24,86
Экономия при брони:
-0,92 грн
23,94
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
23,36
Экономия при брони:
-1,33 грн
22,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
195.1 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
20,25
Экономия при брони:
-0,89 грн
19,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Героев, 23
195.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,47
Экономия при брони:
-0,87 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
195.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,21
Экономия при брони:
-1,67 грн
26,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
195.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,75
Экономия при брони:
-1,15 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
195.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,86
Экономия при брони:
-1,26 грн
27,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
196.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
29,23
Экономия при брони:
-1,07 грн
28,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
204.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
26,33
Экономия при брони:
-1,60 грн
24,73
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
246.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
21,59
Экономия при брони:
-1,08 грн
20,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Теннисная, 13
246.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
11,08
Экономия при брони:
-0,60 грн
10,48
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
246.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
25,62
Экономия при брони:
-0,87 грн
24,75
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
249.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
27,03
Экономия при брони:
-1,69 грн
25,34
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
26,22
Экономия при брони:
-1,47 грн
24,75
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню