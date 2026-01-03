Киев
О товаре
Цены
Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,90
грн
Забронировать
В городах рядом
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Красиловка, ул. Европейская, 1
111.3 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
33,29
Экономия при брони:
-1,30 грн
31,99
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
27,98
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 63
118.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
122.6 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
37,00
Экономия при брони:
-11,32 грн
25,68
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
35,30
Экономия при брони:
-4,00 грн
31,30
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Краковская, 13
124.7 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,00
Экономия при брони:
-6,02 грн
27,98
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
124.9 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Червиновский, 2-В
125.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
28,44
Экономия при брони:
-0,84 грн
27,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
ИНФУЗИОННАЯ КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
Vogt Medical Vertrieb
34,20
Экономия при брони:
-2,90 грн
31,30
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню