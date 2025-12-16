Киев
Катетер питающий
Доступно в 15 аптеках в Львив
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
44,65
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
54,70
Экономия при брони:
-14,90 грн
39,80
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
54,70
Экономия при брони:
-14,90 грн
39,80
грн
Забронировать
В городах рядом
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 390 мм №1
40,90
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 390 мм №1
43,20
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
64.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
34,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
38,00
Экономия при брони:
-2,37 грн
35,63
грн
Забронировать
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 390 мм №1
29,70
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 28
114.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
54,70
Экономия при брони:
-14,90 грн
39,80
грн
Забронировать
Ива-фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 44
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
54,70
Экономия при брони:
-14,90 грн
39,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 49
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
54,70
Экономия при брони:
-14,90 грн
39,80
грн
Забронировать
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
54,70
Экономия при брони:
-14,90 грн
39,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 98
124.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 390 мм №1
22,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Львовская, 102
134.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
71,50
Экономия при брони:
-25,90 грн
45,60
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
137.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 390 мм №1
39,60
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 390 мм №1
46,70
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Воловец, ул. Карпатская, 48
138.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
71,50
Экономия при брони:
-4,05 грн
67,45
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
140.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 390 мм №1
41,90
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
140.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 390 мм №1
49,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 390 мм №1
49,30
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
150.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
38,30
Экономия при брони:
-2,20 грн
36,10
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
150.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 390 мм №1
46,40
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
156.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 390 мм №1
30,40
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
178.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
71,50
Экономия при брони:
-4,05 грн
67,45
грн
Забронировать
