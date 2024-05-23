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Бандаж для коленного сустава размер 5 (513) с открытой чашечкой, №1 - Одесса (108804) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
340,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
340,18 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (2)
336,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (2)
339,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
336,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
338,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Одесская, -
Всего: упаковка (1)
337,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Доманевка, ул. Центральная, 62/4
Всего: упаковка (1)
336,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (3)
336,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 167
Всего: упаковка (2)
340,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (2)
339,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Софиевская, 54
Всего: упаковка (1)
338,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, ул. Инзовская, 120-А
Всего: упаковка (1)
336,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
Всего: упаковка (1)
336,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Джулинка, ул. Центральная, 32-А
Всего: упаковка (2)
339,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Песчанка, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
340,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
Всего: упаковка (1)
337,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 23-Г
Всего: упаковка (1)
339,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 50
Всего: упаковка (1)
339,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
Всего: упаковка (1)
337,80 грн