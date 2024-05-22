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Бандаж для коленного сустава размер 2 (513) с открытой чашечкой, №1 - Киев (108379) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
337,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
337,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
339,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
338,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
340,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
339,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
336,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (1)
337,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (2)
340,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
336,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
Всего: упаковка (1)
339,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (1)
338,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Стальского, 22/10
Всего: упаковка (1)
339,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
338,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
336,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
340,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-Ж
Всего: упаковка (1)
339,21 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
339,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Кошевая, 110
Всего: упаковка (1)
340,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (1)
340,47 грн