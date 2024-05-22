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Бандаж для коленного сустава размер 2 (513) с открытой чашечкой, №1 - Харьков (108379) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
336,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
337,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
336,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
337,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
336,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
337,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
336,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
338,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
337,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
340,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
336,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
336,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
336,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
337,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
339,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
337,99 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 27
Всего: упаковка (1)
336,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
337,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
339,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 21
Всего: упаковка (1)
340,36 грн