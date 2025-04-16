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Бандаж дородовой
Бандаж дородовой
Запорожье
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
66.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1407,15
Экономия при брони:
-93,85 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1407,15
Экономия при брони:
-93,85 грн
1313,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
67.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1405,56
Экономия при брони:
-92,26 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1405,56
Экономия при брони:
-92,26 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
81.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1385,90
Экономия при брони:
-72,60 грн
1313,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
101.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
856,03
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
856,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
121.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1397,77
Экономия при брони:
-84,47 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1397,77
Экономия при брони:
-84,47 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1406,62
Экономия при брони:
-93,32 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1406,62
Экономия при брони:
-93,32 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1406,62
Экономия при брони:
-93,32 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
126.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1369,00
Экономия при брони:
-55,70 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
127.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1401,73
Экономия при брони:
-88,43 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1401,73
Экономия при брони:
-88,43 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1401,73
Экономия при брони:
-88,43 грн
1313,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1130,50
Экономия при брони:
-72,81 грн
1057,69
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1234,62
Экономия при брони:
-79,52 грн
1155,10
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1159,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1234,24
Экономия при брони:
-67,20 грн
1167,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
127.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1383,26
Экономия при брони:
-69,96 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
128.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1390,12
Экономия при брони:
-76,82 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1390,12
Экономия при брони:
-76,82 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
129.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1409,39
Экономия при брони:
-96,09 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1409,39
Экономия при брони:
-96,09 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1409,39
Экономия при брони:
-96,09 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
130.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1397,64
Экономия при брони:
-84,34 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1397,64
Экономия при брони:
-84,34 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
132.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1381,41
Экономия при брони:
-68,11 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
132.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1388,40
Экономия при брони:
-75,10 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
133.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1393,81
Экономия при брони:
-80,51 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1393,81
Экономия при брони:
-80,51 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
133.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1394,21
Экономия при брони:
-80,91 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1394,21
Экономия при брони:
-80,91 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1394,21
Экономия при брони:
-80,91 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
136.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1392,63
Экономия при брони:
-79,33 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1392,63
Экономия при брони:
-79,33 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1392,63
Экономия при брони:
-79,33 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
136.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1400,28
Экономия при брони:
-86,98 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1400,28
Экономия при брони:
-86,98 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1400,28
Экономия при брони:
-86,98 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1400,28
Экономия при брони:
-86,98 грн
1313,30
грн
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