Киев
Бандаж дородовой

Бандаж дородовой

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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 23-А
146.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1380,22
Экономия при брони: -66,92 грн
1313,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
188.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1230,90
Экономия при брони: -292,26 грн
938,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Практичная, 2
191.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1203,80 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1203,80 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
192.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1438,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1438,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Лобановского, 2
193.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1120,00
Экономия при брони: -162,50 грн
957,50 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1380,00
Экономия при брони: -303,72 грн
1076,28 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1380,00
Экономия при брони: -303,72 грн
1076,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Предславинская, 9
196.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1320,00
Экономия при брони: -303,70 грн
1016,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1190,00
Экономия при брони: -113,72 грн
1076,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
196.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1438,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
196.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
984,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
984,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
984,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
196.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
763,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
987,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1009,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1009,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1009,50 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1198,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1198,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
983,57 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
984,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 120
202.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
986,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
275.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1102,60 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1102,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
278.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
981,70 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
986,21 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1163,57 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1172,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
280.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
983,01 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
985,04 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
985,39 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1022,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
284.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1402,00
Экономия при брони: -88,70 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1402,00
Экономия при брони: -88,70 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1402,00
Экономия при брони: -88,70 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
286.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1379,82
Экономия при брони: -66,52 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1379,82
Экономия при брони: -66,52 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1379,82
Экономия при брони: -66,52 грн
1313,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
287.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
987,24 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1021,15 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1022,48 грн
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