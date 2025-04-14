Бандаж дородовой

Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Одесса
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Валерия
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
6.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1260,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1190,06
Экономия при брони: -78,64 грн
1111,42 грн
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
13.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1260,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
14.0 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
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Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
35.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1260,00 грн
Бажаемо здоровья
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
111.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1022,84 грн
Бажаемо здоровья
Килия, ул. Гагаринская, 84
159.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1387,08
Экономия при брони: -73,78 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1387,08
Экономия при брони: -73,78 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1387,08
Экономия при брони: -73,78 грн
1313,30 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1021,15 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1022,48 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
254.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1125,40
Экономия при брони: -70,70 грн
1054,70 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1302,71
Экономия при брони: -81,84 грн
1220,87 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1401,34
Экономия при брони: -88,04 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1401,34
Экономия при брони: -88,04 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1400,02
Экономия при брони: -86,72 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1400,02
Экономия при брони: -86,72 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1400,02
Экономия при брони: -86,72 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
255.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1399,62
Экономия при брони: -86,32 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1399,62
Экономия при брони: -86,32 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1366,76
Экономия при брони: -53,46 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1366,76
Экономия при брони: -53,46 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1366,76
Экономия при брони: -53,46 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1366,76
Экономия при брони: -53,46 грн
1313,30 грн