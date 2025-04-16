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Бандаж дородовой
Бандаж дородовой
Николаев
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1260,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
983,01
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
985,04
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
985,39
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1022,84
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
98.5 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
174,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1260,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
928,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1260,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
502,00
грн
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Валерия
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
111.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
891,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
502,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1152,08
Экономия при брони:
-40,66 грн
1111,42
грн
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Южная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
891,60
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ размер 2 №1
Витали
502,00
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
147.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1124,55
Экономия при брони:
-69,85 грн
1054,70
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1301,72
Экономия при брони:
-80,85 грн
1220,87
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1400,28
Экономия при брони:
-86,98 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1400,28
Экономия при брони:
-86,98 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1367,02
Экономия при брони:
-53,72 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1367,02
Экономия при брони:
-53,72 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1367,02
Экономия при брони:
-53,72 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1367,02
Экономия при брони:
-53,72 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
149.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1392,10
Экономия при брони:
-78,80 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1392,10
Экономия при брони:
-78,80 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1363,46
Экономия при брони:
-50,16 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1363,46
Экономия при брони:
-50,16 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1363,46
Экономия при брони:
-50,16 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1382,60
Экономия при брони:
-69,30 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1382,60
Экономия при брони:
-69,30 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1382,60
Экономия при брони:
-69,30 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1408,20
Экономия при брони:
-94,90 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1408,20
Экономия при брони:
-94,90 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
151.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1396,45
Экономия при брони:
-83,15 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
151.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1388,80
Экономия при брони:
-75,50 грн
1313,30
грн
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