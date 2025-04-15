Бандаж дородовой

Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1388,80
Экономия при брони: -75,50 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1388,80
Экономия при брони: -75,50 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1388,80
Экономия при брони: -75,50 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1388,80
Экономия при брони: -75,50 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1405,83
Экономия при брони: -92,53 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1405,83
Экономия при брони: -92,53 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1405,83
Экономия при брони: -92,53 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1373,49
Экономия при брони: -60,19 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1373,49
Экономия при брони: -60,19 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1373,49
Экономия при брони: -60,19 грн
1313,30 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
65.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1409,92
Экономия при брони: -96,62 грн
1313,30 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1163,57 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1172,47 грн
Аптека низких цен
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
181.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1394,08
Экономия при брони: -80,78 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 23-А
220.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1382,46
Экономия при брони: -69,16 грн
1313,30 грн
Бажаемо здоровья
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
263.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Фармация
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
458.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1230,90
Экономия при брони: -292,26 грн
Фармация
Киев, просп. Лобановского, 2
463.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1120,00
Экономия при брони: -162,50 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1380,00
Экономия при брони: -303,72 грн
1076,28 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1380,00
Экономия при брони: -303,72 грн
1076,28 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
464.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1256,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1256,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
467.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1320,00
Экономия при брони: -303,70 грн
1016,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1190,00
Экономия при брони: -113,72 грн
1076,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1198,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1198,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1009,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1009,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1009,50 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
468.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1438,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
469.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1027,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1027,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1027,20 грн
Аптекарь
Киев, шоссе Столичное, 103
469.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1438,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1438,20 грн