Бандаж дородовой

Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1198,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1198,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1009,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1009,40 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1009,50 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40 грн
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1320,00
Экономия при брони: -303,70 грн
1016,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1190,00
Экономия при брони: -113,72 грн
1076,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1342,30 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1027,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1027,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1027,20 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
5.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1120,00
Экономия при брони: -162,50 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1380,00
Экономия при брони: -303,72 грн
1076,28 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1380,00
Экономия при брони: -303,72 грн
1076,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1256,20 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1256,20 грн
Фармация
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
10.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1230,90
Экономия при брони: -292,26 грн
Аптекарь
Киев, шоссе Столичное, 103
12.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1342,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1342,30 грн
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Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 120
126.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Аптека низких цен
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 23-А
247.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1395,53
Экономия при брони: -82,23 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
248.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1398,30
Экономия при брони: -85,00 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1398,30
Экономия при брони: -85,00 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1398,30
Экономия при брони: -85,00 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
249.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1378,11
Экономия при брони: -64,81 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1378,11
Экономия при брони: -64,81 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1378,11
Экономия при брони: -64,81 грн
1313,30 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1021,15 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1022,48 грн
Бажаемо здоровья
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
303.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
317.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
326.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1022,84 грн