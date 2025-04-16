Бандаж дородовой

Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1393,81
Экономия при брони: -80,51 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1393,81
Экономия при брони: -80,51 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1394,21
Экономия при брони: -80,91 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1394,21
Экономия при брони: -80,91 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1394,21
Экономия при брони: -80,91 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1388,40
Экономия при брони: -75,10 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1381,41
Экономия при брони: -68,11 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1392,63
Экономия при брони: -79,33 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1392,63
Экономия при брони: -79,33 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1392,63
Экономия при брони: -79,33 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1400,28
Экономия при брони: -86,98 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1400,28
Экономия при брони: -86,98 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1400,28
Экономия при брони: -86,98 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1400,28
Экономия при брони: -86,98 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1407,54
Экономия при брони: -94,24 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1407,54
Экономия при брони: -94,24 грн
1313,30 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1092,33
Экономия при брони: -37,63 грн
1054,70 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1264,42
Экономия при брони: -43,55 грн
1220,87 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1360,16
Экономия при брони: -46,86 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1360,16
Экономия при брони: -46,86 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1397,64
Экономия при брони: -84,34 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1397,64
Экономия при брони: -84,34 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1234,24
Экономия при брони: -67,20 грн
1167,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1390,12
Экономия при брони: -76,82 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1390,12
Экономия при брони: -76,82 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1409,39
Экономия при брони: -96,09 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1409,39
Экономия при брони: -96,09 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1409,39
Экономия при брони: -96,09 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1401,73
Экономия при брони: -88,43 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1401,73
Экономия при брони: -88,43 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1401,73
Экономия при брони: -88,43 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1369,00
Экономия при брони: -55,70 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1383,26
Экономия при брони: -69,96 грн
1313,30 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1130,50
Экономия при брони: -72,81 грн
1057,69 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1234,62
Экономия при брони: -79,52 грн
1155,10 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1159,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1406,62
Экономия при брони: -93,32 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1406,62
Экономия при брони: -93,32 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1406,62
Экономия при брони: -93,32 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1397,77
Экономия при брони: -84,47 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1397,77
Экономия при брони: -84,47 грн
1313,30 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
49.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1389,46
Экономия при брони: -76,16 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1389,46
Экономия при брони: -76,16 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1389,46
Экономия при брони: -76,16 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1389,46
Экономия при брони: -76,16 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1385,90
Экономия при брони: -72,60 грн
1313,30 грн