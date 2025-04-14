Бандаж дородовой

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1164,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1163,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1020,74 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1060,02 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1083,69 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1174,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1170,24 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
6.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
163.1 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
271.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1410,05
Экономия при брони: -96,75 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
282.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1360,95
Экономия при брони: -47,65 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1360,95
Экономия при брони: -47,65 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
283.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1363,46
Экономия при брони: -50,16 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1363,46
Экономия при брони: -50,16 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1363,46
Экономия при брони: -50,16 грн
1313,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1120,19
Экономия при брони: -62,50 грн
1057,69 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1223,36
Экономия при брони: -68,26 грн
1155,10 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1159,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
298.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1360,02
Экономия при брони: -46,72 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
299.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1409,52
Экономия при брони: -96,22 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
300.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1367,02
Экономия при брони: -53,72 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1367,02
Экономия при брони: -53,72 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1367,02
Экономия при брони: -53,72 грн
1313,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
301.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1384,18
Экономия при брони: -70,88 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1384,18
Экономия при брони: -70,88 грн
1313,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
301.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1371,11
Экономия при брони: -57,81 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1371,11
Экономия при брони: -57,81 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
303.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1377,45
Экономия при брони: -64,15 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
303.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1380,75
Экономия при брони: -67,45 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1380,75
Экономия при брони: -67,45 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1380,75
Экономия при брони: -67,45 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
304.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1384,31
Экономия при брони: -71,01 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1384,31
Экономия при брони: -71,01 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
307.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1402,39
Экономия при брони: -89,09 грн
1313,30 грн
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1402,39
Экономия при брони: -89,09 грн
1313,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
308.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1247,38
Экономия при брони: -80,34 грн
1167,04 грн