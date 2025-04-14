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Бандаж дородовой
Бандаж дородовой
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Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
82.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
856,03
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
856,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
107.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1369,66
Экономия при брони:
-56,36 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1369,66
Экономия при брони:
-56,36 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
107.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1390,78
Экономия при брони:
-77,48 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1390,78
Экономия при брони:
-77,48 грн
1313,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
108.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1399,36
Экономия при брони:
-86,06 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1399,36
Экономия при брони:
-86,06 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
109.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1387,87
Экономия при брони:
-74,57 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1387,87
Экономия при брони:
-74,57 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1387,87
Экономия при брони:
-74,57 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
109.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1370,06
Экономия при брони:
-56,76 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
109.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1379,82
Экономия при брони:
-66,52 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1379,82
Экономия при брони:
-66,52 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1379,82
Экономия при брони:
-66,52 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1379,82
Экономия при брони:
-66,52 грн
1313,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1101,06
Экономия при брони:
-43,37 грн
1057,69
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1202,46
Экономия при брони:
-47,36 грн
1155,10
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1159,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
120.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1379,69
Экономия при брони:
-66,39 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
120.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1367,42
Экономия при брони:
-54,12 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
121.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1410,45
Экономия при брони:
-97,15 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1410,45
Экономия при брони:
-97,15 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1410,45
Экономия при брони:
-97,15 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
125.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1359,76
Экономия при брони:
-46,46 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1359,76
Экономия при брони:
-46,46 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1359,76
Экономия при брони:
-46,46 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
125.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1388,93
Экономия при брони:
-75,63 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1388,93
Экономия при брони:
-75,63 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1231,08
Экономия при брони:
-64,04 грн
1167,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
127.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1410,45
Экономия при брони:
-97,15 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1410,45
Экономия при брони:
-97,15 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
131.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1363,46
Экономия при брони:
-50,16 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
131.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1380,22
Экономия при брони:
-66,92 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
132.5 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1373,49
Экономия при брони:
-60,19 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1373,49
Экономия при брони:
-60,19 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
132.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1363,72
Экономия при брони:
-50,42 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1363,72
Экономия при брони:
-50,42 грн
1313,30
грн
Забронировать
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1363,72
Экономия при брони:
-50,42 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
134.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1397,64
Экономия при брони:
-84,34 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1397,64
Экономия при брони:
-84,34 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1397,64
Экономия при брони:
-84,34 грн
1313,30
грн
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